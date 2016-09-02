هزاع بن زايد: الحج موسم للإنسانية

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الالتقاء على المحبة التي تجمع ولا تفرق هو الأساس والجوهر في الحج، مشيرا سموه إلى أن شعيرة الحج بحد ذاتها موسم للإنسانية في أبهى صورها، على تعدد مشاربها واختلاف أعراقها.

وفي هذا الإطار، توجه سموه إلى المولى عز وجل أن يتقبل من حجاج الدولة وجميع من لبى نداء الحج، سائلا الله سبحانه أن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .. " في موسم الحج، تتجلى الإنسانية في أبهى صورها، مشارب عدة وأعراق مختلفة، على المحبة التي تجمع ولا تفرق يكون لقاؤها، هذا هو الأساس والجوهر".

وأضاف سموه "تقبل الله من الحجّاج في البعثة الرسمية للدولة ومن جميع من لبى النداء، ونسأل الله متضرعين أن يؤوبوا إلى أوطانهم سالمين غانمين".

يشار إلى أن البعثة الرسمية لحجاج الدولة وصلت إلى مطار جدة الدولي عصر أمس، لتلتحق بالبعثة التحضيرية التي سافرت قبل 19 أغسطس الماضي، لتجهيز المخيمات في منى وعرفة بكل ما يلزم من خدمات، إلى جانب بناء مخيمات الحجاج في عرفه، وإتمام التحضيرات الخاصة بحجاج الدولة وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

وترافق بعثة الحج الرسمية إلى الأراضي المقدسة 9 لجان تمثلت في اللجان الطبية والأمنية والإعلامية، ولجان الخيام في كل من منى وعرفة ومزدلفة، إضافة إلى اللجان المالية ولجان تقنية المعلومات والعلاقات العامة والخدمات المساندة والشكاوى.

ويقف الحجيج على صعيد عرفة الأحد 11 سبتمبر، فيما يوافق عيد الأضحى يوم الاثنين 12 سبتمبر.

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