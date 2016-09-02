ضبط 1000 علبة سجائر و160 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بسوهاج

مراسل«ONA»:

نفذت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط “52″ قضية بغرض ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل من بينها ضبط “لطفى. ع. ع”، 32 عامًا – صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته 1000 علبة سجائر بدون أوراق أو مستندات وتجميعها وإخفائها بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5757 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2016.

وضبط “علاء. أ. ع”، 38 سنة – صاحب محل جزارة ويقيم بدائرة قسم جرجا لحيازته سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمى ، وتم ضبط “80″ كجم لحوم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6547 جنح قسم جرجا لسنة 2016، وضبط “عبد الهادى. ا. ع”، 57 سنة – صاحب محل جزارة ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط “80″ كجم لحوم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6549 جنح قسم جرجا لسنة 2016 .

كما تم ضبط “محمود. س. و”، 42 سنة – صاحب محل تسالى ويقيم دائرة مركز المنشأة لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط “55″ علبة حلويات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10190 جنح مركز المنشاة لسنة 2016.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط “10″ قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، “8″ قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و”6″ قضايا عدم حمل شهادة صحية ، و”3″ قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، “5″ قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و”3″ قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز،”3″ قضايا بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر ، “4″ قضايا عرض لحوم مشكوفة بدون غطاء شاش، و”6″ قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية .