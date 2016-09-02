6 أنواع من التوابل للحفاظ على صحتك

هناك بعض التوابل والنباتات التى لها العديد من الفوائد الطبية لكثرة فوائدها لعلاج العديد من الأمراض وهى.

«النعناع»، يمكن أن يمنع تسوس الأسنان ويساعد على فقدان الوزن، كما أنه يمنع الصداع والتعب ومشاكل الجهاز الهضمى، لذا فمن الممكن استخدام النعناع كمشروب أو إضافته إلى أطباق الدجاج أو الشوربة.

«الكركم»، من التوابل التى تعمل على تخفيف الصداع وإزالة السموم من الكبد والوقاية من السرطان، ويعمل على شفاء الجروح بشكل أسرع، فيمكن استخدامه بإضافته على السلطة أو الشوربة.

«البصل»، تناول البصل يمنع السعال ويزيد من الرغبة الجنسية ويخفض الكولسترول، ويمنع الإصابة ببعض أنواع من السرطان ومشاكل القلب، ومن الممكن استخدامه فى الشوربة والصلصة والسلطات .

«الكمون»، من التوابل التى تعالج مشاكل الجلد وتمنع مرض السكر وتعزز عملية الهضم، ويمكن استخدامه فى السلطة والشوربة وغيرها من الأطباق.

«القرفة»، تعمل على تعزيز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تقلل من مستويات السكر فى الدم ومنع أنواع معينة من السرطان، وذلك من خلال إضافته إلى بعض الوجبات الخاصة بك.

«الزنجبيل»، يقلل من الالتهابات ويقى من السرطان والصداع النصفى والغثيان، ومن الممكن إضافته إلى الشاى وغيرها من الأطباق الخاصه بك.