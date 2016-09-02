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صحة «الوادي الجديد»: إنهاء الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

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صحة «الوادي الجديد»: إنهاء الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى صحة «الوادي الجديد»: إنهاء الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

مستشفى الخارجة

قال الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنَّ مديرية الصحة بالمحافظة، أنهت استعدادها بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف موسى في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الجمعة، أنَّه تم توفير وتدعيم أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة كافة المستشفيات والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أنَّه سيتم عمل كشف نوبتيجات بأسماء الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وتابع :”سيتم نشر ما يزيد عن 50 سيارة إسعاف بأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن وقرى المحافظة”.

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