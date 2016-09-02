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«الصحة»: الكشف على 13 ألفًا و390 مصريًا بعيادات البعثة الطبية للحج

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«الصحة»: الكشف على 13 ألفًا و390 مصريًا بعيادات البعثة الطبية للحج «الصحة»: الكشف على 13 ألفًا و390 مصريًا بعيادات البعثة الطبية للحج

الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 13 ألفًا و390 حالةٍ مرضيةٍ، حتى صباح اليوم الجمعة، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 11 ألفًا و980 حالةٍ بمكة، و1410 في المدينة المنورة، بينما دخلت 89 حالةٍ إلى المستشفيات ، فيما غادرت 65 حالةٍ بعد تمام شفائها، ومازال 24 حالةٍ تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وقالت الصحة في بيانٍ لها، الجمعة، إنَّه تم إجراء غسيل كلوي لـ 17 حالةٍ، من بينها 16 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالةٍ واحدة بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 6 وفيات فقط حتى الآن.

ونفى الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم ، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أى حالات وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأشار حجازى إلى موافقة البعثة الطبية على افتتاح عيادتين بمنطقتى الاحمدية والعزيزية ، وذلك لحجاج السياحة عن طريق البر لانهم الفئة الأقل دخل بين حجاج السياحة المصرية.

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