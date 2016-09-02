«الإفتاء» تعلن الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات والاثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم غد السبت الثالث من شهر سبتمبر هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1437 هجرية، وأن يوم الأحد بعد القادم الموافق التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، وأن يوم الإثنين الموافق 12 من شهر سبتمبر هو العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أعلنته السعودية باعتبارها بلد المنسك “الحج”.

وتقدم مفتي الجمهورية – في بيان اليوم الجمعة بهذه المناسبة الكريمة – بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، معربا عن أمله في أن يعيد الله على مصر أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.

وكانت المحكمة العليا السعودية قد أعلنت، أن يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر ذي القعدة لعام 1437 من الهجرة هو الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2016 من الميلاد هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يوم السبت 3 من شهر سبتمبر هو أول أيام ذي الحجة.

أ ش أ