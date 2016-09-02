سفير المملكة بالقاهرة ينفي تعرض مواطن سعودي للضرب بمطار القاهرة

نفى السفير أحمد بن عبدالعزيز القطان، سفير المملكة بالقاهرة، تعرض مواطن سعودي للاعتداء من قبل الأمن المصري بمطار القاهرة .

وقال قطان في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» “القصة التي اختلقها حمود الشمري لا أساس لها من الصحة، مضيفًا وذكرتني بقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتكم نادمين”.

وأضح أن “تعليقات المواطنين السعوديين وغيرهم ذكرتني بقضية أحمد الجيزاوي حيث قام الإعلام المصري بانتقاد ما حدث دون معرفة الحقيقة من مصادرها”.

وقال القطان “كان يجب على الجميع أن ينتظر حتى تتضح الحقائق كاملة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأشار السفير السعودي إلى أن السفارة السعودية تفخر بما تقوم به تجاه المواطنين السعوديين والدفاع عنهم والتفاعل مع كل قضاياهم بشكل فعّال، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال نشر معلومات خاطئة تسببت في إثارة الرأي العام”.

كان الداعية السعودى “حمود الشمري” قد زعم قيام أمن المطار بالاعتداء على مواطن سعودي بعد خلاف مع مصري على مسار الجوازات.