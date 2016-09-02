أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سفير المملكة بالقاهرة ينفي تعرض مواطن سعودي للضرب بمطار القاهرة

Google+ Print
السفير أحمد القطان

السفير أحمد القطان

نفى السفير أحمد بن عبدالعزيز القطان، سفير المملكة بالقاهرة، تعرض مواطن سعودي للاعتداء من قبل الأمن المصري بمطار القاهرة .

وقال قطان في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» “القصة التي اختلقها حمود الشمري لا أساس لها من الصحة، مضيفًا وذكرتني بقول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتكم نادمين”.

وأضح أن “تعليقات المواطنين السعوديين وغيرهم ذكرتني بقضية أحمد الجيزاوي حيث قام الإعلام المصري بانتقاد ما حدث دون معرفة الحقيقة من مصادرها”.

وقال القطان “كان يجب على الجميع أن ينتظر حتى تتضح الحقائق كاملة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأشار السفير السعودي إلى أن السفارة تفخر بما تقوم به تجاه المواطنين السعوديين والدفاع عنهم والتفاعل مع كل قضاياهم بشكل فعّال، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال نشر معلومات خاطئة تسببت في إثارة الرأي العام”.

كان الداعية السعودى “حمود الشمري” قد زعم قيام أمن المطار بالاعتداء على مواطن سعودي بعد خلاف مع مصري على مسار الجوازات.

321

تغريدات السفير السعودي بالقاهرة

12345

تغريدات السفير السعودي بالقاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية