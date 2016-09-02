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رسميًا.. مجلس الوزراء يحسم مقترح إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي

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رسميًا.. مجلس الوزراء يحسم مقترح إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي رسميًا.. مجلس الوزراء يحسم مقترح إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي

 

مجلس الوزراء

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تم نشره في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بإلغاء وزارة التربية والتعليم لنظام امتحانات نصف العام الدراسي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأنه لم يتم إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي .

وأضاف، أن حقيقة الأمر تتمثل في أن قطاع التعليم بالوزارة، قدم مقترح خاص بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي “الميد تيرم” إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الإبتدائي دون الصف السادس، ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث، بعيداً عن مراحل الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، قد أبدى إعجابه بهذا المقترح، فقرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي لمدة 15 يوماً.

وأضافت، أنه في حالة تلقي الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني(www.moe.gov.eg) ترحيباً بهذا المقترح، فسوف يتم إصدار قرار بتنفيذه وتفعيله، أما إذا كانت ردود الأفعال سلبية من قبل أولياء الأمور والطلبة والمدرسين والمتخصصين، فسوف يتم استمرار العمل بالنظام القديم.

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