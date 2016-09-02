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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 8 أشخاص

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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 8 أشخاص الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 8 أشخاص

لدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالتين بين الحجاج المصريين بالأراضى ، لترتفع الحصيلة إلى ثمانية حالات حتى صباح اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور «على حجازى» مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحالة الاولى يدعى خالد عبدالغفار عبده، يبلغ من العمر 47 عاما، من البدرشين محافظة الجيزة أثر جلطة بالقلب، والثانى يدعى وهيبى عبدالغفار الشافعى يبلغ من العمر 73 عاما، من بلبيس محافظة الشرقية أثر ازمة صدرية وقلبية.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، بلاغا بالوفاة من العيادات التى كان يقيم بها المتوفيان ، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.

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