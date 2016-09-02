توتي يكشف كيف منعته والدته من الانضمام لميلان

كشف فرانشيسكو توتي قائد روما الإيطالي أنه كان بصدد الانضمام إلى ميلان في عمر الـ12 لولا تدخل والدته التي رفضت.

توتي الذي سيتم عامه الأربعين بعد أيام يلعب في روما منذ 25 عاما ولم يرتد قميصا سوى الخاص بالذئاب.

وقال توتي في تصريحات لشبكة ESPN "ميلان أرادوا ضمي مقابل أي مبلغ، مسؤولو الفريق سألوني إذا كنت أرغب في الانضمام لهم.. كانت فرصة للعب في أحد أكبر الأندية الإيطاليا".

وأضاف "حسنا لم يكن قراري ، والدتي كانت صاحبة القرار وهي مازالت كذلك مثل أي أم إيطاليا وكانت مفرطة في الحفاظ علينا ولم ترد أن أرحل عن الديار حتى لا يحدث شيء لي".

وتابع "كان من الصعب أن أقول لا لميلان كان الأمر سيجلب أموالا كثيرة لعائلتي.. لكن بعد أسابيع قليلة وبعد أن تابعني كشافو روما قدموا لي عرضا".