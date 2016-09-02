مفاجأة| غسل الدجاج قبل طهيه سم قاتل لهذا السبب!

لا شك أن هناك الكثير من السيدات تقمن بغسل الدجاج قبل طهيه، لاعتقادهن أنه الحل الأمثل لتنظيفه من المخاط الموجود بداخلها، أو للقضاء على البكتيريا الضارة التي تتناقلها، ونقدم لكي في هذا الموضوع خطورة غسل الدجاج قبل طهيه.

قالت باحثة أمريكية، بأن غسل الدجاج قبل طهيه يؤدي لتناقل بكتيريا خطرة بكافة نواح المطبخ يطلق عليها اسم “السالمونيلا” أو “البكتريا العطفية” أو الاثنين معا، مما يؤدي لانتقال الأوبئة والأمراض على الأطعمة المجاورة بالمطبخ بكل يسر، سواء على الأسطح أو على معدات إعداد الطعام، وغسل الدجاج يعتبر سام قاتل؛ للأسباب التالية↓↓↓↓↓.

خطورة غسل الدجاج قبل طهيه

وشددت وكالة المعايير الغذائية من غسل الدجاج قبل طهيه؛ لأنه يسبب تناقل بكتيريا (Campylobacter) التي تسبب التلوث الغذائي والتسمم أيضا، على بعد 3 أقدام من غسلها، وأنها تسبب أوجاع بالبطن، و القئ لعدة أيام، والإسهال، والارتباك، هذا وهناك احتمالية كبيرة لتطور هذا المرض الخطير على المسنين، وتظهر أعراضه خلال فترة تتراوح بين يومي لخمسة أيام.

وللحد من التلوث الغذائي الناتج عن غسل الدجاج قبل طهيه تحت ماء الصنبور، هو عدم غسل الدجاج، طهيه بدرجات حرارة مرتفعة جدا، ويفضل طهي الدجاج بالبخار، وعدم تخزينه في “الرف” الأول من الثلاجة؛ لتجنب تساقط المياه على الأطعمة أسفلها، والأهم غسل الأواني والمعدات جيدا وغسل اليدين بالماء والصابون بكثرة.

شبكةعيونالإخبارية

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