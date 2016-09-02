«بوتين» يؤيد تجميد سقف إنتاج النفط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة ، أن اتفاقًا بين الدول المصدرة للنفط من أجل تجميد إنتاجها النفطي، ودعم الأسعار سيكون «قرارًا جيدًا»، داعياً إلى “تسوية” قبل أقل من شهر من اجتماع غير رسمي لمنظمة أوبك في الجزائر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال بوتين في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبرج، ونشرت على موقع الكرملين الإلكتروني “سوف أكرر موقفنا ”نعتبر أن ذلك سيكون قرارا جيدا من أجل قطاع الطاقة في العالم”.

ولم تتوصل البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط خلال اجتماع في أبريل في الدوحة، إلى الاتفاق على تجميد الإنتاج النفطي بالتنسيق فيما بينها من أجل دعم الأسعار.

وقال بوتين “من منظور الحكمة الاقتصادية والمنطق، من الجيد التوصل إلى تسوية، وأنني واثق أن الجميع يتفهم ذلك، المسالة ليست اقتصادية بقدر ما هي سياسية، أمل أن يتوصل جميع أطراف هذه السوق الذين من مصلحتهم إبقاء الأسعار بمستوى مستقر وعادل، إلى قرار ضروري”.

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، إنه “إذا ما عقد مثل هذا اللقاء، فسوف نشارك فيه بالطبع”.

وأوضح الوزير، الذي اعتبر مؤخرا أن تجميد الإنتاج غير مفيد بمستوى الأسعار الحالي، أنه يتوقع لقاء وزراء إيران والسعودية وفنزويلا.