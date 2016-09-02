«الطب البيطري»: تطوير 9 مجازر بـ «الوادى الجديد»

صرح الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد أن وزيرة التعاون الدولي قد وافقت على طلب المحافظة الخاص بتجهيز وتطوير 9 مجازر بمراكز المحافظة بآلات والمعدات اللازمة.

وأكد اللواء «محمود عشماوي» محافظ الوادي الجديد، خلال لقاءه بالوزيرة انه تم عرض مطالب أبناء المحافظة، كما انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك،

وأضاف «عشماوى»، أنه تم تحديد أطباء المجازر ومواعيد العمل بسبب ارتفاع كثافة الذبح إلى جانب نظافة المجازر المستمرة وتوفير الخدمات الرئيسية تسهيلًا على المواطن، وناشد المواطنين التوجه بالأضاحي إلى المجزر لتوقيع الكشف الطبى عليها ولذبحها بصورة آمنة والتعرف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.