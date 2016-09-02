أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

مخاطر ارتداء الشورتات التي تحتوي على شبكة داخلية على الاطفال

  • الصحة
  • 56
Google+ Print
مخاطر ارتداء الشورتات التي تحتوي على شبكة داخلية على الاطفال مخاطر ارتداء الشورتات التي تحتوي على شبكة داخلية على الاطفال

الحادثة التالية حدثت لأم و لابنها الصغير يجب ان تكون عبرة لكل ابوين لديهم اطفال صغار .لماذا ؟. تعرفوا على ذلك فى المقال التالي الذى سوف يبين ما حدث للطفل الصغير فقط بسبب شيئ غريب , انها ملابسه هي التي كادت ان تودي بحياته و تعرضها للخطر الكبير. فالأم كالعادة ذهبوا الى الشاطئ لقضاء عطلة الصيف و كل شيئ كان على مايرام.

و فى احدى اللحظات ارادت الام ان تغير لابنها ملابسه , و مع العلم ان ابنها كان يرتدي شورت من النوعية التي تحتوي على بلاستيكية بداخله كالتي فى الصورة و لكنها عندما ارادت ان تخلع الشورت منه , صاح الطفل و اخذ بالصراخ الشديد و فزعت الام من ذلك و السبب فى ذلك هو انحشار اعضاء الطفل فى الشبكة مما سبب الم شديد و جرح صغير فيها و هي محشورة.
انقاذ الطفل من الاصابة

و قامت الام باخذ الطفل بسرعة الى العناية فى المستشفي الخاصة بالفندق الذى يقيمون فيه و قام الاطباء بتحرير اعضائه من الشبكة و كان ذلك خطيرا لانه كان من الممكن ان يصاب باصابات خطيرة. و  لحسن الحظ فان الطفل الصغير لم يصاب باذى بالغ.

و العجيب ان الاطباء قالوا ان هذا لم يكن المرة الاولى التي نري فيها حادثة مثل هذه و نحاول دوما تحذير الامهات من شراء هذا النوع من الملابس لاطفالهم.

الاطفال الصغار ليس لديهم معلومات عن حساسية هذه الاجزاء فى اجسادهم , فبعد هذه الحادثة قامت الام بنشر التوعية ضد شراء هذه الملابس للاطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل