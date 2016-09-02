مخاطر ارتداء الشورتات التي تحتوي على شبكة داخلية على الاطفال

الحادثة التالية حدثت لأم و لابنها الصغير يجب ان تكون عبرة لكل ابوين لديهم اطفال صغار .لماذا ؟. تعرفوا على ذلك فى المقال التالي الذى سوف يبين ما حدث للطفل الصغير فقط بسبب شيئ غريب , انها ملابسه هي التي كادت ان تودي بحياته و تعرضها للخطر الكبير. فالأم كالعادة ذهبوا الى الشاطئ لقضاء عطلة الصيف و كل شيئ كان على مايرام.

و فى احدى اللحظات ارادت الام ان تغير لابنها ملابسه , و مع العلم ان ابنها كان يرتدي شورت من النوعية التي تحتوي على شبكة بلاستيكية بداخله كالتي فى الصورة و لكنها عندما ارادت ان تخلع الشورت منه , صاح الطفل و اخذ بالصراخ الشديد و فزعت الام من ذلك و السبب فى ذلك هو انحشار اعضاء الطفل فى الشبكة مما سبب الم شديد و جرح صغير فيها و هي محشورة.

انقاذ الطفل من الاصابة

و قامت الام باخذ الطفل بسرعة الى العناية فى المستشفي الخاصة بالفندق الذى يقيمون فيه و قام الاطباء بتحرير اعضائه من الشبكة و كان ذلك خطيرا لانه كان من الممكن ان يصاب باصابات خطيرة. و لحسن الحظ فان الطفل الصغير لم يصاب باذى بالغ.

و العجيب ان الاطباء قالوا ان هذا لم يكن المرة الاولى التي نري فيها حادثة مثل هذه و نحاول دوما تحذير الامهات من شراء هذا النوع من الملابس لاطفالهم.

الاطفال الصغار ليس لديهم معلومات عن حساسية هذه الاجزاء فى اجسادهم , فبعد هذه الحادثة قامت الام بنشر التوعية ضد شراء هذه الملابس للاطفال.

شبكةعيونالإخبارية

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