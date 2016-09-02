وضع الكحول في السرة يخلصك من حالات البرد والانفلونزا والسعال

لقد توصل الباحثون في مجال الطب البديل إلي طريقة سهلة جدا ولا تحتاج أي مجهود وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من عدة أمراض أشهرها :السعال والبرد وحالات الإنفلونزا أيضا في علاج آلام الحيض بالنسبة للنساء اتبع الخطوات التالية جيدا وقم بتطبيقها عند الشعور بأي حالة من الحالات التي تم ذكرها كما سيتم ذكر طريقة للتخلص من آلام الطمث نهائيا وبدون أي مجهود .

كيفية وضع الكحول في السرة بطريقة صحيحة :

فكل ما عليك فعله هو إحضار قطن وكحول ويتم وضع القطنه في الكحول تركيزه 50 % ثم وضعها في السرة وتقوم بتغطيتها بكيس من البلاستيك واحرص أن تظل القطنه في منطقة السرة ولا تتحرك أيضا يوجد طريقة فعالة للتخلص نهائيا من آلام الطمث نهائيا وهي نفس الطريقة السابقة بالإضافة إلي وضع ملح إلي القطنه المغمسة بالكحول ويتم تثبيتها بكيسة من البلاستيك.ولقد أثبتت هذه الطرق فاعليتها المذهلة فمن الآن إذا شعرت بأي أعراض من الأعراض التي تم ذكرها سابقا فقط كل ما عليك فعلة هو تنفيذ الخطوات السابقة.

شبكةعيونالإخبارية

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