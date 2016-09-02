كيف أحج بأمان وأنا حامل ولديَّ طفل صغير؟

إن الأخذ بالأسباب هو أهم طرق تسهيل أداء الفريضة لمن هم في ظروفك، وعليك اتباع النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء لك كامرأة حامل وكذلك لطفلك الصغير.

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور بشارة إلياس «أخصائي نساء وولادة وطبيب أسرة»، وسمعت منه النصائح التالية تباعاً؛ حيث كانت نصائحه بخصوص الطفل الصغير كالآتي:

• تأكدي من تلقي طفلك للتطعيمات الخاصة به.

• أكثري من إعطاء طفلك للسوائل؛ لكي لا يصاب بالجفاف.

• خذيه معك إلى الدائرة الصحية التي تقدم تطعيمات الحجاج؛ ليحصل على التطعيم المناسب لسنه بخصوص الأمراض السارية.

• أعرضيه على طبيب البعثة في حال إصابته بأي عارض مثل القيء والإسهال، ولا تستهيني بالأمر.

• احرصي على تقديم الطعام النظيف له، ويفضل أن تحملي له الحليب المبستر من بلدك.

• أبعديه عن أماكن الزحام، ويفضل أن تضعي له كمامة.

• لا تسمحي له بأن يأخذ طعاماً من الغرباء في أي مكان سواء السكن أو أثناء الصلاة.

أما في حالة الأم الحامل فإن عليها اتباع النصائح التالية:

• الحصول على كل التطعيمات اللازمة مثل الحمى الشوكية قبل السفر.

• خذي بالرخص الشرعية، فالإسلام دين يسر، وليس دين عسر ولا تتحاملي على نفسك، يمكنك الطواف على كرسي متحرك مثلاً، أو إنابة شخص بأن يرمي الجمار عنك.

• لا تطيلي الجلوس ولا الوقوف، وتحركي في المكان؛ لكي لا تصابي بتصلب في أوردة قدميك.

• اختاري أوقاتاً مناسبة يكون الطواف فيها مريحاً، وبدون ازدحام؛ لكي لا تتعرضي لضربة ما.

• كوني على ثقة بأن الله هو الحامي، ولكن اختاري طريقة للطواف، بحيث تكونين بعيدة عن الرجال الضخام الجثة؛ لكي لا تتعثري وتقعي.

• حدوث نزف بسيط أو مغص أسفل المغص عرضان لا يمكن الوقوف عندهما، ويجب استشارة الطبيب فوراً.

• لا تحملي طفلك الصغير مهما ألح؛ لكي لا يزيد الثقل على عمودك الفقري، ويتأثر الجنين.

• احتفظي بمفكرة فيها كل بياناتك وشهور حملك، وتقدم وزنك وأمراضك التي تعانين منها، وأدويتك التي تتعاطينها وفصيلة دمك؛ لكي تكون بين يدي الطوارئ، فيسهل إسعافك في حال حدوث أي حادث لك، ولا يضيع الوقت في إجراء التحاليل والفحوص لك.

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