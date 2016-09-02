أسماء مواليد مستوحاة من عيد الأضحى

قد يتصادف عيد الأضحى وهو مناسبة دينية عزيزة ومقدسة على قلوب المسلمين مع موعد ولادتك، وقد ترغبين باختيار اسم لمولودك أو مولودتك يتناسب مع هذه المناسبة، ولذلك فقد جمعت لك "سيدتي نت" هذه الأسماء التي سوف تذكرك أنك قد وضعت المولود السعيد مع أيام عيد الأضحى المبارك.

• هاجر: ويعني زهرة اللوتس وهو اسم هيروغليفي

• سارة: وله عدة معاني ففي اللغة العربية يعني الفرح والسرور وفي الهندية الأميرة، وفي الأسبانية يعني المرأة السعيدة، وهو اسم زوجة النبي إبراهيم عليه السلام.

• إسماعيل: وهو ابن النبي إبراهيم عليه السلام.

• إبراهيم: وهو اسم النبي الذي ارتبط بالامتثال لأمر الله في أن يذبح ابنه وفداه الله بكبش عظيم.

• زمزم: اسم بئر الماء الذي تفجر بين يدي إسماعيل حين استبد به العطش

• عرفة: اسم جبل يقف عليه المسلمون ويعد من أركان الحج.

• عرفات: هناك من يطلق على الجبل اسم "عرفات" ويأتي اسمه من المعرفة حين كان جبريل يعلم سيدنا إبراهيم الحج وهو يردد: عرفت ......عرفت، وإن اختلفت الروايات حول سبب التسمية؛ ولكن هناك من يتفاءل بالاسم ويتبرك به.

• منى: اسم مكان يفد إليه الحجاج، وهو من الأسماء العربية القديمة وهو جمع منية، والمنى هو التقدير حسب تفسير الأصفهاني.

• مروة: وهو اسم مكان سعت به أم إسماعيل بحثاً عن الماء ويعني الحجارة البيضاء البراقة التي تستخدم لإشعال النار، وقد سعت بينه وبين الصفا السيدة هاجر.

• صفا: وهو اسم الجبل الثاني الذي سعت بينه وبين المروة السيدة هاجر، ويعني الصخر الصلد الأصم.

• تهليل: من المستحبات والسنن في أيام الحج بدء من يوم عرفة ويعني تكرار: لا اله إلا الله.

• تسابيح: ويعني تسبيح الله وذكره وهو من القربات التي تقربنا إلى الله عز وجل.

• بسملة: وهو بداية كل شي وخير ما يستحب أن تبدأ به الأعمال.

• تهاني: ومفرده تهنئة وهو الدعاء الطيب فرحاً بمناسبة سعيدة.

• فداء: وهو التضحية ويناسب هذا الاسم الولد والبنت.