فتوى رمي الجمرات للحامل

تكثر التساؤلات في شعائر الحج وخصوصاً فيما يتعلق برمي الجمرات لأنه المكان الذي يكثر فيه الزحام والحوادث مثل الوقوع والاختناق.

وعلى ذلك تتساءل امرأة تنوي الحج هذا العام إن كان يجوز لمحرمها أن يرمي الجمار عنها مثل والدها أو زوجها حيث ستخرج للحج معهما.

" سيدتي وطفلك" نقلت سؤال السيدة الحامل للشيخ محمود عابد _ فقه وشريعة _ حيث أشار إلى أن:

• رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

• لا يحل لأحد التهاون في رمي الجملاات كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي؛ ولكن اتقاء للزحام وخشية الفوضى وهذا لا يجوز لأن الحج مشقة.

• إذا كان الإنسان عاجزاً عن أداء هذا النسك مثل المرأة الحامل أو المريض أو من يشعر بضيق التنفس أو نتيجة لثقل في الحركة فيمكن أن يوكل من ينوب عنه في رمي الجمرات.

• يجوز للمحرم أن يرمي الجمار عن الحامل مثل زوجها أو شقيقها أو والدها.