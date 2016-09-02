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هذا الرجل فقد اعضائه التناسلية عندما حاول اغتصاب فتاة بسبب اداة مضادة للاغتصاب

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هذا الرجل فقد اعضائه التناسلية عندما حاول اغتصاب فتاة بسبب اداة مضادة للاغتصاب هذا الرجل فقد اعضائه التناسلية عندما حاول اغتصاب فتاة بسبب اداة مضادة للاغتصاب

قتاة كانت من سكان احد المدن الاوروبية تحكي قصة نجاتها من حادثة اغتصاب بفضل جهاز تم ابتكاره للحماية من هذه الحادثة البشعة و تقول ان هذه الاداة قد انقذتها من الاغتصاب عندما كانت عائدة للمنزل مساء احد الايام من نوبة عمل شاقة و كانت تمشي فى احد الطرق المظلمة و هي عائدة لبيتها و اذ برجل يقوم بايقافها فى الطريق و يمسك بها و يهددها بالسكين , و تقول ان الامر تم بسرعة جدا و قالت انني ظللت هادئة لانى اعلم ما سيحدث لهذا المغتصب بعد قليل.

تقول الفتاة ان من اشتري لها هذه الاداة هو جدها و قال ” انا اريد ابنتي ان يتم حمايتها من هؤلاء الذئاب و لذلك اشتريت لها هذا الجهاز لابنتي التي لم يتعدي عمرها ال20 عاما.”

و من المعروف ان الاغتصاب تكثر فى هذه الايام بشدة و خصوصا فى الاماكن التي لا تعج بالحياة , و صرحت الفتاة انه فى بداية محاولته لاغتصابها قام الجهاز بتقطيع اعضائه التناسلية  و سقط الرجل على الارض يصرخ من الالم. و قامت بالاتصال بالشرطة و تم التحقيق مع الشخص الجاني و معاجلته فى احدي المستشفيات مع استئصال كل اعضائه التناسلية بطريقة سليمة و حبسه فى السجن لمدة 10 سنوات.

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