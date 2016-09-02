الأرجنتين قد تفقد ميسي أمام فنزويلا للإصابة

أكد إيدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن نجمه وقائد التانجو ليونيل ميسي قد يغيب عن مواجهة فنزويلا يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم.

ميسي كان بطلا لمواجهة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم فجر الجمعة بعد أن سجل هدف الفوز للتانجو بعد عودته من الاعتزال الدولي في أعقاب خسارة نهائي كوبا أمريكا.

وقال باوزا في تصريحات للصحفيين "ميسي لعب مباراة عظيمة رغم آلام الإصابة، كان يعاني من آلام في الحوض وتعلمون كيف هي مؤلمة".

وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى إذا كان سيشارك أمام فنزويلا أم لا، في الـ48 ساعة المقبلين سنعرف لكننا لن نخاطر به".

ميسي سجل هدفه رقم 56 دوليا مع الأرجنتين بعد أن انفرد قبل أشهر قليلة بلقب الهداف التاريخي متفوقا على جابريل باتيستوتا.