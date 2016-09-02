جوردي ألبا: ديفيد سيلفا ظاهرة.. ولا يمكن المقارنة بين ديل بوسكي ولوبيتيجي

(إفي): أبرز الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا لكرة القدم جوردي ألبا عقب ودية أمس التي فاز بها "الماتادور" على بلجيكا بهدفين دون رد، "الجدية" التي أظهرها جميع لاعبي الفريق الوطني خلال اللقاء، مؤكدا أن "حماسة اللاعبين بدت واضحة".

وقال لاعب برشلونة عقب انتهاء المباراة التي تعد الأولى بقيادة المدير الفني الجديد جولين لوبيتيجي: "إنني سعيد للغاية بالأداء الذي قدمناه، كان رائعا. لقد تمكنا من مواجهة أسلحة بلجيكا التي تتمتع بقدرات جيدة جدا في كرة القدم".

وامتنع ألبا عن المقارنة بين المرحلة الجديدة بقيادة لوبيتيجي وحقبة المدير الفني السابق فيسنتي ديل بوسكي، محذرا "ليس من الجيد إجراء مقارنات، جولين قد يكون رأى أمورا تستدعي التغيير، لقد استمعنا إليه وعملنا من أجل تغيير ما يلزم للفوز بألقاب".

وأشاد الظهير الأيسر بزميله ديفيد سيلفا الذي سجل هدفي اللقاء أمس، وصافا إياه بأنه "ظاهرة. لعبت معه على مدار سنوات عديدة في فالنسيا وفي المنتخب ولم يتوقف مطلقا عن إثارة إعجابي".