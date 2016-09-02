بيريز: أرسنال راهن علي.. والانتقال له خطوة هامة في مسيرتي

(إفي): ودع لوكاس بيريز المنضم حديثا لصفوف أرسنال الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو نادي ديبورتيفو لاكورونيا الذي لعب له الموسمين الماضيين.

وقال اللاعب الذي وقع لأربعة مواسم للجانرز في مؤتمر صحفي رفقة رئيس ديبورتيفو، تينو فرنانديز "لقد قدمت أفضل ما عندي..إنني فخور وإلى اللقاء".

وأضاف "لقد حان يوم الوداع. بالنسبة لي إنها خطوة هامة في مسيرتي على المستوى الشخصي والمهني، هناك فريق كبير مثل أرسنال راهن بقوة علي".

وأعرب عن شكره لنادي ديبورتيفو للتعاقد معه من باوك اليوناني حيث دفع 1.5 مليون يورو مقابل الحصول على 70% من حقوقه.

وقال "استطعت تحقيق حلمي باللعب في ديبورتيفو في وقت لم يكن يعرفني فيه احد، ولا أحد يعلم عني".

وأكد أن ديبورتيفو سيستطيع "إعادة بناء نفسه" بالأموال التي سيحصل عليها من الصفقة من أجل الاستمرار في التطور، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمالية عودته للنادي الإسباني الذي لطالما أراد اللعب له.

وقال "دائما ما أترك الباب مفتوحا. لقد كانت فرصة فريدة، وإلى الأشخاص الذين يشعرون بالحزن، لو كنتم في عملكم وجاءتكم فرصة أفضل، سيكون من الخطأ لو لم تحصلوا عليها".

وأضاف "كان هناك اهتمام كبير من أرسنال بضمي، وكان ذلك من الأمور التي أسعدتني".