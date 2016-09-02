محافظ الاسكندرية السابق: لابد من استخدام الإعلام سلاحًا لمساندة الدولة ‎

المراسل : محمد شعبان

قال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس المجلس الوطني للإعلام السابق، خلال ندوة الإغتيالات والإرهاب التي عقدت بمقر جامعة بني سويف بالقاهرة بالتعاون مع المركز المصري لدراسات مكافحة الإرهاب برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، إن الإعلام عليه دور كبير وهام في تغيير إتجاهات الرأي بشكل كبير وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددًا علي أهمية إستخدام الإعلام كسلاح لمساندة الدولة والوقوف بجانبها والعمل علي تحفيز الرأي العام والشارع بشكل إيجابي وليس سلبي .

جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد علام، والعميد خالد عكاشة الخبراء الأمنيين والشيخ نبيل نعيم الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والمستشار محمد حسن بمجلس الدولة والمستشارمساعد عبدالعاطي بالنيابة الإدارية وعدد كبير من الفنانيين والساسييين .

وأضاف المهدي ، أن الإعلام ببعض الدول مثل تركيا يعمل بشكل كبير علي إخفاء السلبيات وما يضر ببلادهم خوفاً علي رفعة شئونهم الداخلية والخارجية ويقوم بإظهار الإيجابيات وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة وما أثير بشأن إنقلاب تركيا .

ولفت الي أنه لابد من تكاتف الجميع وخصوصاً الصحافة والإعلام وعدم بث ما يثيرالرأي تجاه الدولة والقيادة .