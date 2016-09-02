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5 نصائح تقلل من إصابة المرأة بـ«سرطان الثدى»

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5 نصائح تقلل من إصابة المرأة بـ«سرطان الثدى» 5 نصائح تقلل من إصابة المرأة بـ«سرطان الثدى»

أرشيفية

نشرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، حملة تحت عنوان «كوني نشيطة»،  وقدمت مجموعة من النصائح تقلل من مخاطر إصابة المرأة بالسرطان، عبر صفحتها على فيس بوك في إطار احتفالها بشهر التوعية بسرطانات المرأة.

ونصحت المؤسسة، النساء بممارسة الرياضة خاصًة مع التقدم في العمر، للحفاظ على صحة الوزن وحماية أنفسهن من الإصابة بسرطان الثدي على ألا تقل ممارسة أي نشاط رياضي عن 30 دقيقة يوميا.

السير لمسافة 10 آلاف خطوة يوميًا هي النصيحة الثانية للنساء، كما خاطبت المؤسسة السيدات عبر صفحتها وقالت “امشي أكتر، اتمشي مع أولادك للمدرسة بدل استخدام عربيتك أو المواصلات”.

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