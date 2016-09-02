وزير الأوقاف يحذر: ممنوع منعًا باتًا استغلال ساحات صلاة عيد الأضحى في السياسة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه ممنوع منعا باتا استغلال ساحات عيد الأضحى المبارك في السياسة أو الترويج والدعاية لأي حزب أو تيار أو فصيل سياسي، محذرا من وجود أية لافتات أو منشورات داخل ساحات الصلاة لأنه سيتم مواجهة الأمر بكل حسم.

كما حذر من خطورة الشائعات على المجتمع، مؤكدا أن جميع المؤسسات من دورعبادة ومنابر ثقافية وإعلامية ودينية ومجتمعية وفكرية مطالبة بالعمل لمواجهة حرب الشائعات التي تواجه المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير،يرافقه محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ محمد أبوزيد الأمير، بعدد من الدعاة والأئمة، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة بحضور وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صبري دويدار وعدد من نواب البرلمان.

من ناحية أخرى، أوضح الوزير أن ترشيد الاستهلاك ودعم القادرين للمشروعات الخدمية ضرورة واجبة، نافيا ما تردد مؤخرا من شائعات بأن الأوقاف ألزمت رواد المساجد مستحقات استهلاك المياه والكهرباء، ومؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، حيث لم تصدر أية تعليمات في هذا الصدد لأية جهة بتحمل مصروفات المساجد،واعتمدت الوزارة تمويلا يكفي لمدة عام لسداد مصروفات المساجد التي بها عدادات مسبقة الدفع، فيما يتم عمل مقاصة مع وزارة المالية في استهلاك المساجد التي بها عدادات ثابتة.

وأكد الوزير أنه لا تعيينات في الأوقاف إلا بمسابقة، وتم غلق الباب تماما أمام عمليات التلاعب في هذا الأمر، مضيفا أن إطعام الجائع ورعاية الفقراء أفضل ألف مرة من حج وعمرة النافلة، لافتا إلى أن المجتمع يحتاج لتضافر الجميع في رفع العناء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل فليس من الدين تكرار أداء فريضة الحج وسنة العمرة طالما المجتمع المحيط في حاجة لتكلفة هذا الحج، حيث إن هناك الكثير من أبواب الخير يمكن للمقتدر على الحج والعمرة توجيه نفقاتهما لها ومنها عمارة المساجد وبناء المستشفيات وتوفير البنية الأساسية للمناطق المحرومة وغيرها من أوجه الخير.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية اللواء رضا فرحات، أنه من الجيد أن تتواكب احتفالات المحافظة بالعيد القومي مع الأيام المباركة التي تمر بها الأمة الاسلامية، مشيرا إلى أن المحافظة ركزت على افتتاح المشروعات الخدمية من مدارس ومستشفيات ومشروعات إسكان ومياه وصرف صحي لخدمة المواطن وحتي يشعر بوجود إنجاز علي الأرض.

أ ش أ