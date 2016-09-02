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ألمانيا تصر على السماح لنوابها بزيارة قاعدة «إنجيرليك» التركية

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ألمانيا تصر على السماح لنوابها بزيارة قاعدة «إنجيرليك» التركية ألمانيا تصر على السماح لنوابها بزيارة قاعدة «إنجيرليك» التركية

جندي ألماني في قاعدة إنجيرليك التركية – رويترز

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، إن مسؤولين ألمانا أبلغوا تركيا بأنه ينبغي السماح للمشرعين الألمان بزيارة 250 جندي ألماني متمركزين في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا، متوقعين إتمام زيارة مقررة في أكتوبر.

وبحسب رويترز قال المتحدث “ماتياس شيفر” إن مسؤولين أتراكًا وألمانًا لا يزالون يجرون محادثات بشأن المسألة.

وأضاف أنه لم يتضح بعد كيف سيستجيب مسؤولون أتراك إلى طلبات من مشرعين لزيارة القاعدة في أكتوبر.

ومنعت تركيا المشرعين من زيارة القاعدة ردا على تصويت البرلمان الألماني في يونيو حزيران باعتبار مذبحة الأرمن التي ارتكبتها القوات العثمانية عام 1915 “إبادة جماعية”. وقال مسؤولون ألمان إن القرار ليس ملزما قانونا.

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