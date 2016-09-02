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توصيل 3 خطوط صرف صحى بالخارجة في الوادى الجديد‎

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توصيل 3 خطوط صرف صحى بالخارجة في الوادى الجديد‎ توصيل 3 خطوط صرف صحى بالخارجة في الوادى الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكدت سمية خليل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، أنه تم البدء في توصيل 3 خطوط صرف صحى بمدينة الخارجة .

وقالت سمية في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن مديرية الاسكان تنفذ مشروع خط الصرف الصحى الرئيسي إلى منطقة أرض المعلمين بتكلفة 850 ألف جنيه على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر نوفمبر المقبل .

وأضافت، أنه تم الانتهاء من البيت الفنى والمالى لمشروع توصيل الصرف الصحى للمنطقة الحرفية بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، على أن ينتهى المشروع خلال ديسمبر القادم .

وأوضح، أن الوحدة المحلية تواصل حاليًا تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط صرف صحى لشارع المعهد الدينى بالخارجة بطول 500 متر تقريبًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 250 ألف جنيه .

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