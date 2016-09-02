واشنطن بوست: خطة ترامب تقضى بترحيل 5 ملايين مهاجر على الأقل من أمريكا

اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" بموقف المرشح الجمهورى دونالد ترامب من الهجرة، قائلة إنه على مدار أسبوعين، ناقش ترامب سراً وعلانية أفضل السبل لوصف موقفه، لاسيما فيما يتعلق بوضع 11 مليون مهاجر لا يحملون وثائق فى الولايات المتحدة. ويوم الأربعاء الماضى، قرر ترامب التمسك بموقف اليمين المتطرف الذى كان سبباً فى نجاحه فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى.

وأضافت الصحيفة أن خطة ترامب الخاصة بالهجرة، التى أعلن عنها أمس، الخميس، من شأنها أن تستهدف على الأقل ترحيل خمسة ملايين من المهاجرين غير الموثقين، كما أنها ستتطلب توسيعاً كبيراً ومكلفا فى نظام السيطرة على الحدود الأمريكية، وستسفر عن ترحيل ملايين الأشخاص فوراً، كما أنها ستصعب على ملايين آخرين دخول البلاد بشكل قانونى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولويات الترحيل التى حددها المرشح الجمهورى فى خطاب الأربعاء تستهدف خمسة ملايين شخص، وحوالى 6.5 مليون مهاجر غير شرعى بالتهجير السريع، أو ما يقرب من نصف 11 مليوناً من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون فى الولايات المتحدة، مؤكدة أنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يسعى لترحيل الكثيرين أيضاً.

وأكد ترامب أن أى شخص سيدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانونى سيخضع للترحيل.

ورأت واشنطن بوست أن ترامب قدم سلسلة من البيانات والمقترحات خلال خطابه الأخير بعد فترة مضنية استمرت أسبوعين، أشار فيها إلى أنه ربما يخفف حدة لهجته فى هذه القضايا، ولم يقتصر الأمر على دعوته لطرد المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم، ولكن قال أيضاً إنه سيجعل الأولوية لترحيل هؤلاء الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم. ولإنجاز هذا الهدف، قال إنه سيضاعف ثلاث مرات عدد عملاء الهجرة والجمارك وينشئ قوة ترحيل خاصة لتعقب التهديدات الأمنية الأكثر خطورة.