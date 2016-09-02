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تريزيجيه لـ في الجول: قرار الرحيل عن أندرلخت كان صحيحا.. وهذا ما أسعدني

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تريزيجيه لـ في الجول: قرار الرحيل عن أندرلخت كان صحيحا.. وهذا ما أسعدني تريزيجيه لـ في الجول: قرار الرحيل عن أندرلخت كان صحيحا.. وهذا ما أسعدني

"اتخذت القرار الصحيح بالخروج من أندرلخت في هذا التوقيت" بهذه التصريحات بدأ النجم المصري الشاب محمود حسن "تريزيجيه" تصريحاته لـFilGoal.com بعد إعارته لصفوف فريق موسكرون.

ورحل تريزيجيه عن أندرلخت خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية لينضم إلى موسكرون على سبيل الإعارة لمدة موسم.

اللاعب الدولي الشاب يرى أن فرصته مع أندرلخت كانت صعبة لذلك قرر الرحيل ويقول في هذا السياق:"لقد اتخذت القرار الصحيح بالرحيل".

وأكمل في تصريحاته لـFilGoal.com"أرى أنني تخطيت مرحلة الجلوس على مقاعد البدلاء، لذلك كان لزاما علي المغادرة من أجل البحث عن فرصة المشاركة".

وأردف"فضلت الانضمام لصفوف فريق موسكرون بعد أن اقتنعت بمشروع هذا النادي، وفرصة مشاركتي فيه أكبر لإبراز موهبتي أكثر".

وأتم"في بلجيكا جميع المتابيعن كانوا مندهشين من عدم مشاركتي، وهذا الشيء أسعدني لإيمان الناس بموهبتي".

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