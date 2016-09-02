"اتيكيت" جلسات الشاي

تكثر جلسات الشاي في مجتمعاتنا العربية، وهي عبارة عن دعوات هادفة إلى اجتماع الأفراد، خصوصاً الإناث، وتتطلّب إيلاء القواعد الآتية أهميّةً، حسب خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر:

| يجب التقاط صحن الشاي بأصابع اليد اليسرى الأربعة.

| تؤخذ قطعة السكر أو شريحة الليمون الحامض بالملقط، قبل صبّ الشاي في الفنجان.

| يُصبّ الشاي حتى يبلغ ثلاثة أرباع الكوب، ثم يُضاف الحليب في حال الرغبة.

| يُفضّل تحريك المشروب، مع مراعاة الامتناع عن طرطقة الملعقة بالفنجان.

| يجب وضع الملعقة بعد الانتهاء من التحريك بموازاة مقبض الفنجان.

| لا بدّ من تجنب رفع الأصابع خصوصاً الخنصر عند التقاط الفنجان للشرب، فضلاً عن الامتناع عن التنفيخ وإصدار أصوات بالفم أثناء ارتشاف الشاي.

| يُفضل ترك الفوطة على الكرسي عند النهوض للتأكيد على العودة، وعند الفراغ توضع الفوطة إلى يسار الطاولة قبل المغادرة.