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"اتيكيت" جلسات الشاي

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الجمعة 02-09-2016 16:53

تكثر جلسات الشاي في مجتمعاتنا العربية، وهي عبارة عن دعوات هادفة إلى اجتماع الأفراد، خصوصاً الإناث، وتتطلّب إيلاء القواعد الآتية أهميّةً، حسب خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر:

| يجب التقاط صحن الشاي بأصابع اليد اليسرى الأربعة.
| تؤخذ قطعة السكر أو شريحة الليمون الحامض بالملقط، قبل صبّ الشاي في الفنجان.
| يُصبّ الشاي حتى يبلغ  ثلاثة أرباع الكوب، ثم يُضاف الحليب في حال الرغبة. 
| يُفضّل تحريك المشروب، مع مراعاة الامتناع عن طرطقة الملعقة بالفنجان.
| يجب وضع الملعقة بعد الانتهاء من التحريك بموازاة مقبض الفنجان.
| لا بدّ من تجنب رفع الأصابع خصوصاً الخنصر عند التقاط الفنجان للشرب، فضلاً عن الامتناع عن التنفيخ وإصدار أصوات بالفم أثناء ارتشاف الشاي.
| يُفضل ترك الفوطة على الكرسي عند النهوض للتأكيد على العودة، وعند الفراغ توضع الفوطة إلى يسار الطاولة قبل المغادرة.

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سيدتي