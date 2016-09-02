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مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة على 4 مناطق سكنية بمركز بدر

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مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة على 4 مناطق سكنية بمركز بدر مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة على 4 مناطق سكنية بمركز بدر

>البحيرة ــ جمال أبو الفضل

قاد اللواء علاء شوقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة فجر اليوم، فى 4 مناطق سكنية هى "مركز 2 سائقين منطقة الضبعة 3 قرية س القبيلة قرية س البحرية ومنطقة خالد بن الوليد"، تم تمشيطها، وأسفرت جهود الحملة عما يلى: تم فحص 400 حالة اشتباه وكشف جنائى وسياسى وضبط 15 محكوما عليهم فى 30 حكما جزئيا 7 أحكام مستأنفة.

وأكد مدير أمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، والعميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة، بالتنسيق مع الأمن العام، بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤرا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى ، وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.

شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر، برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة وسط الدلتا.


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