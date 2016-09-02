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زينيت يرفض عرضا لتغيير اسمه إلى إحدى مطاعم البرجر

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زينيت يرفض عرضا لتغيير اسمه إلى إحدى مطاعم البرجر زينيت يرفض عرضا لتغيير اسمه إلى إحدى مطاعم البرجر

رفض نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي عرضا من مطاعم برجر كينج لتغيير اسمه إلى "زينيت برجر كينج" مثلما يحدث مع العديد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية بأن النادي الروسي تلقى خطابا رسميا من شركة المطاعم الأمريكية يطلب فيه حق شراء اسمه مقابل 5 مليون و753 ألف جنيه إسترليني.

ولكن أكد التقرير بأن النادي الروسي رفض العرض بشكل قاطع مفضلا بقاء اسمه زينيت سان بطرسبرج.

يذكر أن شركة المشروبات الغازية ريد بول قامت في وقت سابق بحق استغلال اسم سالزبورج لايبزيج في النمسا وألمانيا على التوالي.

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