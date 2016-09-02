"عبد الظاهر" يأمر بتشكيل لجنة لمتابعة استعدادات استقبال موسم الأمطار بالإسكندرية

أمر محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات التى تنفذ استعدادا لاستقبال موسم الأمطار بالإسكندرية، مؤكدا بعدم السماح بتكرار ما حدث فى شتاء العام الماضى، وأنه يتم العمل الآن عن إنهاء كافة مشروعات الخطة العاجلة لمشروعات الصرف الصحى مع دراسة ايجاد الحلول الدائمة لعدم تكرار مثل تلك الازمة فى السنوات القادمة.

وأشاد المحافظ فى بيان صادر من المحافظة اليوم بالدور الذى قامت به الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ وفريق العمل المشارك لها على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لإنجاز كافة الأعمال قبل بداية موسم الشتاء، واستعرض خلال اجتماع له اليوم دور كل جهة من الجهات وما تم تنفيذه لعدم تكرار ما حدث العام الماضى.

وأكد عبد الظاهر على أن المحافظة لن تسمح بأى تقصير من أى جهة يتسبب فى تكرار ذلك ، وأن من يخطئ سيحاسب على الفور ولا تهاون فى ذلك، لذا سيتم تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على حدة لمعرفة دورها "ما لها وما عليها"، لتحديد الجهة المسئولة عن أى خطأ او تقصير فى المستقبل لمحاسبتها قانونياً، وقال "من أمن العقاب أساء العمل وأساء التصرف"، مشيرا إلى أن المحافظة ستذلل جميع العقبات أمام تلك الجهات للقيام بأعمالها على أكمل وجه.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستعقد اجتماعا اسبوعيا للمتابعة والتنسيق بين جميع الجهات لحل جميع المشاكل وعمل تقرير دورى لها، وعلى اللجنة أن تقوم بوضع كافة تحديات ومعوقات الأزمة للدراسة من اﻵن، ووضع الحلول العاجلة والآجلة الدائمة لها، وتضم اللجنة جميع الجهات المعنية من الجهات التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثل عن المنطقة الشمالية والمرور ووزارة الرى ، ومسئولى الكهرباء والميكانيكا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس محمد عبد الظاهر اليوم مع لجنة من مجلس الوزراء لمناقشة متابعة موسم الأمطار ومواجهة ومنع أزمة غرق اﻹسكندرية التى حدثت بالعام الماضى، ومتابعة مشروعات الخطة العاجلة لمجابهة التغييرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنهو الأعمال المطلوب تنفيذها لعدم تكرار أزمة غرق اﻹسكندرية.

كما تناول الاجتماع الحديث عن مشروعات الصرف والرى بالمحافظة والعديد من المشروعات منها مشروع طلمبات المكس ومساكن الصيادين، ومصرف العموم ، وطالب المحافظ بمراجعة كافة المشروعات والبرنامج الزمنى للتنفيذ والمعوقات التى تواجه كل مشروع لوضعها محل الدراسة والعمل على حلها واستكمال تنفيذها فى أسرع وقت ممكن وفقا للجدول الزمنى لكل مشروع.