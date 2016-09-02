وزير الصناعة: إقامة مدينة طبية هندية متكاملة بتكلفة 1.6 مليار دولار

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة NMC Health care إحدى كبريات شركات الرعاية الصحية الهندية تعتزم إقامة مدينة طبية متكاملة فى مصر باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار تضم مستشفيات وكليات للطب وسياحة علاجية ومراكز للتمريض وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث هذا الأمر مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير، أمس، مع رؤساء عدد من كبريات الشركات الهندية على هامش زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الهندية نيودلهى .

وأشار قابيل إلى أن نموذج التواصل المباشر بين رجال الأعمال يعد حالياً النموذج الأهم والأكثر فاعلية في دفع منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، مشيدا بالدور الحيوى والفعال لمجتمع الأعمال في البلدين في تنمية العلاقات الاستراتيجية المصرية الهندية.

وقال الوزير إن الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند تعد خطوة هامة فى تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والهند وكذلك الجهود الكبيرة لحكومتى البلدين الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة قيام مجلس الأعمال المشترك والغرف التجارية والصناعية فضلاً عن منظمات الأعمال الأخرى بدور فاعل يدعم جهود الحكومتين المصرية والهندية في توسيع نطاق التعاون الثنائى بين البلدين.