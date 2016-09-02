القبض على مهندستين بحي شبرا منحا مواطن رخصة بناء مخالفة

مراسل«ONA»:

تمكنت أجهزة مباحث شرطة مرافق القاهرة تحت إشراف اللواء عصام شبل مدير إدارة شرطة المرافق، من ضبط كل من المهندسة ناهد محفوظ رزق مدير منطقة الإسكان بحى شبرا، والمهندسة ناريمان حسنى داود مدير إدارة التنظيم بالحى باستغلال وظيفتهما والتواطئ مع كل من ـ مجدى زغول عزيز وسمير بشاى مكاى ـ مالكى القطعة رقم 1 بشارع “المنظرة” بقسم شبرا بإصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالترخيص لقطعة الأرض المذكورة باعتماد أقصى ارتفاع وقدره 36 متر باعتباره يطل على ميدان “الافضل” بعرض 50 مترًا وذلك بالمخالفة للحقيقة والخرائط المساحية وسجلات الضرائب العامة، والتى تستوجب صرف الترخيص بوقوعه على شارع “الأفضل” بعرض 16 متر بأقصى ارتفاع 24 متر فقط .

وبمواجهة المهندستين أمام العقيد محمود القطب رئيس مباحث شرطة المرافق، إعترفا بارتكاب الواقعة والمخالفة كما هو وارد بالتحقيقات وتقرير التفتيش الفنى .

تم تحرير المحضر رقم 2368 – ادارى قسم شبرا، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق .

جاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد تيمور القائم بعمل محافظ القاهرة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتشديد الرقابة على العاملين، وعدم التستر على أى فساد وإحالة الفاسدين إلى النيابة العامة فوراَ للردع وتطبيق القانون، وبالتنسيق الكامل مع اللواء مدير أمن القاهرة.