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كريم للبشرة وشامبو «حلال» تلبية لطلب المسلمين في إندونيسيا

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كريم للبشرة وشامبو «حلال» تلبية لطلب المسلمين في إندونيسيا كريم للبشرة وشامبو «حلال» تلبية لطلب المسلمين في إندونيسيا

أرشيفية

تصنع بعض كبرى الشركات في العالم منتجات التجميل الحلال، مثل كريمات البشرة والشامبو لبيعها في إندونيسيا في إطار مسعى لجذب المسلمين، الذين تتزايد أعدادهم مع تراجع المبيعات في العديد من الدول الغربية.

وأصبحت أسماء كبيرة في مجال التجميل مثل “يونيليفر” و”بايرسدورف” و”لوريال” بين الشركات متعددة الجنسيات التي تستهدف إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، من حيث عدد السكان، حسب ما جاء في تقرير لوكالة “رويترز”.

وستسنّ إندونيسيا قانونًا هو الأول من نوعه لوضع ملصقات على المنتجات الغذائية لتوضيح ما إذا كان المنتج حلالا في 2017 ثم منتجات التجميل والعناية الشخصية في 2018 والأدوية في 2019.

وتقول الشركات إن الطلب على منتجات التجميل الحلال أو استهداف أشياء بعينها مثل العناية بشعر المحجبات سيتزايد مع تنامي الطبقة المتوسطة بين المسلمين.

وترى أن إندونيسيا يمكن أن تؤثر على دول أخرى، مثل ماليزيا حيث تصنع المنتجات الحلال محليا أو تنتجها شركات صغيرة يقبل المستهلكون على منتجاتها.

ويقدر أن منتجات التجميل الحلال تمثل نحو 11% من السوق العالمية للمنتجات الحلال تجاوز حجمه تريليون دولار في 2015، وفقا لشركة “ديلويت توهماتسو” للاستشارات، وتتوقع شركة “تكنافيو” لأبحاث السوق أن تزيد مبيعات المنتجات الحلال للعناية الشخصية بواقع 14% سنويا حتى 2019.

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