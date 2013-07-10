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الحلقة الأولى من "البيت بيت أبونا": "حليمة" و"نعيمة" يتشاجران ووالدهما يصاب بأزمة مرضية

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الحلقة الأولى من "البيت بيت أبونا": "حليمة" و"نعيمة" يتشاجران ووالدهما يصاب بأزمة مرضية الحلقة الأولى من "البيت بيت أبونا": "حليمة" و"نعيمة" يتشاجران ووالدهما يصاب بأزمة مرضية

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

نشبت مشادة حادة في أحداث الحلقة "الأولى" من مسلسل "البيت بيت أبونا" بين كل من "حليمة" والتي تلعب دورها الفنانة حياة الفهد، وشقيقتها "نعيمة" التي تلعب دورها الفنانة سعاد العبدلله، تدخل والدهما "عبدالوهاب" بتوبيخهما في إطار كوميدي، لتهدئة الأوضاع بينهما.

لجأت "حليمة" و"نعيمة" بعد طلاقهما للإقامة مع والدهما برفقة أولادهما.. "حليمة" هي الأخت الكبرى معروفة بتسلطها واستبدادها، لديها ولد يهوى القراءة ويحلم أن يصير كاتبا ويفوز بجائزة نوبل وابنتين جميلة وليلى، "نعيمة" هي الأخت الصغرى تتميز بطيبتها، لكنها تتشاجر دائما مع شقيقتها، ولديها ابنتين أمينة وشبيكة، وولد يهوى العزف على العود.

خلال أحداث المسلسل قالت "حليمة" إن شقيقتها تحسدها لأنها تزوجت طبيبا غنيا بينما هي تزوجت رجلا فقيرا، ولأن المشادات احتدمت بينهما قررا فصل المنزل إلى قسمين.

بعد أن تدخل والدهما أثناء خلافاتهما، أصيب بأزمة مرضية، وعند حصوله على الدواء هرولت إليه "حليمة" لتؤكد أن شقيقتها "نعيمة" وضعت له "سم" في الدواء ولابد وأن يتم عرضها على النيابة، لكن الأب لم يصدق ذلك فطردها وبكت "نعيمة".

يذكر أن مسلسل "البيت بيت أبونا" بطولة حياة الفهد وسعاد عبدالله وإبراهيم الصلال ومحمد جابر وخالد البريكي ومرام وصلاح الملا ومشاري البلام وملاك وفخرية خميس وبثينة الرئيسي وشيماء علي وشوق وحسين المهدي ويعقوب عبدالله وسالي القاضي ويوسف الحشاش وأمل عباس وغرور ونواف نجم وفاطمة الطباخ ونوف القريشي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتبة وداد الكواري وإخراج المخرج الكبير غافل فاضل.

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