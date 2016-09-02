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صحيفة سعودية: إحباط محاولة اغتيال أمير مكة المكرمة «خالد الفيصل»

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صحيفة سعودية: إحباط محاولة اغتيال أمير مكة المكرمة «خالد الفيصل» صحيفة سعودية: إحباط محاولة اغتيال أمير مكة المكرمة «خالد الفيصل»

أمير مكة خالد الفيصل

كشفت صحيفة «عكاظ» ، اليوم الجمعة، أن خلية إرهابية تجري محاكمتها بتهم عدة، منها محاولة اغتيال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وقالت الصحيفة ، عبر موقعها الالكنروني اليوم: “سعى أفراد الخلية لرصد تحركاته وحالت يقظة الأمن دون تنفيذ ذلك المخطط الغادر”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن مخطط الاغتيال تم خلال الولاية الثانية للأمير خالد الفيصل في إمارة منطقة مكة المكرمة.

وعلمت «عكاظ» أن الأمير خالد الفيصل قام بأكثر من 17 جولة ميدانية، على رغم إبلاغ الجهات الأمنية له بالقبض على خلية إرهابية تخطط لاغتياله.

 

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