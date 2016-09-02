مفتى الجمهورية يتوجه للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، متوجهًا إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج .

وأكد الدكتور شوقى، على عدد من التوصيات لحجاج بيت الله هذا العام، قائلاً:”السعى فى المسعى الجديد سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف”.

وأضاف المفتي أن التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة مقصود عام شرعي من مقاصد الإسلام، وهو سارٍ في الأحكام الشرعيَّة بصورة عامة، ومرعيٌّ في أحكام وأعمال شعيرة الحج بصورة خاصة؛ درءًا لِمَا يحدث من إصابات ووفيات ناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقات واحدة على مناسك محددة، وتحقيقًا للموازنة بين المصالح المتعارضة من أداء العبادة على وجهها ومصلحة حفظ الأنفس، فليس من الشرع ولا من الحكمة تطبيقُ شيء مستحب أو مختلف فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهم، وعليه فإننا نرى صحة السعي في المسعى الجديد وأنه سعيٌ صحيحٌ تَبرأ به الذمة وتَسقُط به المطالبة والتكليف .