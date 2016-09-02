أخبار عاجلة

شاهد كيف حمى ذلك الفيديو مدير أمن الإسكندرية من الإقالة من منصبه بعد تفجير الكنيسة المرقسية -
مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها -
الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم المخطوط العربي -
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين -
واشنطن: الضربة الجوية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية السورية -
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة" -
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية -
إنزال راكب من طائرة أمريكية بالقوة بسبب العدد الزائد -
لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون -
عزاء الشهيد عماد لطفي الركايبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إمام الحرم المكي: لا للشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية خلال الحج

Google+ Print
إمام الحرم المكي: لا للشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية خلال الحج إمام الحرم المكي: لا للشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية خلال الحج

الحرم المكي – أرشيفية

طالب الدكتور ماهر المعيقلي، إمام الحرم المكي الشريف، حجاج بيت الله الحرام بالتركيز على أداء مناسك الحج، دون التعرض لأي شعارات طائفية أو دعوات سياسية.

وأضاف المعيقلي، في خطبة الجمعة، اليوم، من المسجد الحرام، أن تركيز الحجاج على تأدية المناسك والبعد عن الشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية يؤكد المعنى الحقيقى لفريضة الحج، الذى يتمثل في المساواة المطلقة بين جموع المسلمين، مطالبا الحجيج بالإكثار من ذكر الله خلال تلك الأيام المباركة.

واستعرض إمام الحرم المكي الشريف، خلال الخطبة، مناسك الحج وكيفية أدائها كما أداها رسولنا الكريم، مطالبا ضيوف الرحمن بالبعد عن التزاحم والتحلي بالسكينة خلال تأدية المناسك.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا