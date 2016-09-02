إمام الحرم المكي: لا للشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية خلال الحج

طالب الدكتور ماهر المعيقلي، إمام الحرم المكي الشريف، حجاج بيت الله الحرام بالتركيز على أداء مناسك الحج، دون التعرض لأي شعارات طائفية أو دعوات سياسية.

وأضاف المعيقلي، في خطبة الجمعة، اليوم، من المسجد الحرام، أن تركيز الحجاج على تأدية المناسك والبعد عن الشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية يؤكد المعنى الحقيقى لفريضة الحج، الذى يتمثل في المساواة المطلقة بين جموع المسلمين، مطالبا الحجيج بالإكثار من ذكر الله خلال تلك الأيام المباركة.

واستعرض إمام الحرم المكي الشريف، خلال الخطبة، مناسك الحج وكيفية أدائها كما أداها رسولنا الكريم، مطالبا ضيوف الرحمن بالبعد عن التزاحم والتحلي بالسكينة خلال تأدية المناسك.

أ ش أ