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الحلقة الأولى من "القاصرات": موت الطفلة صباح ذات التسع سنوات في ليلة زفافها

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الحلقة الأولى من "القاصرات": موت الطفلة صباح ذات التسع سنوات في ليلة زفافها الحلقة الأولى من "القاصرات": موت الطفلة صباح ذات التسع سنوات في ليلة زفافها

كتب : منى السداوي منذ 11 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل القاصرات قيام "عطر" التي تلعب دوره الفنانة "داليا البحيري"، بتقديم البشارة لـ"عبد القوي" الذي يقوم بدوره الفنان "صلاح السعدني"، حيث إنها عثرت له على العروسة التي يسعى اليها، ووصفتها له.

تدور الأحداث حول تجهيز أم العروسة التي لا تتعدى التسع سنوات حتى تستقبل عريسها، وتقدم لها الإغراءات التي تجعلها تقبل بالمستقبل، وتقدم "عبدالقوي" للعروس ولم يطلب منه سوى أن تكون ليلة الزفاف "بلدي".

تقوم "عطر" بالإشراف على مراسم الزواج من طعام وتجهيز حجرة الزفاف، أما "عبدالقوي" فكان أيضا يستعد للقاء عروسته الجديدة "صباح"، في الوقت الذى ظهر القلق على العروسة.

وتنتهي الحلقة بفرح أهل العروسة "صباح" بشرف وعفة ابنتهم، في الوقت التي نزفت العروسة حتى ماتت، وقرر الدكتور المعالج، رفع قضية على والدها بعد أن اكتشف أنهم قاموا بتزوير شهادة ميلادها حتى تتزوج.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وأخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منه عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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