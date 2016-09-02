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البدري يرد على أنباء إعارة نجيب وهاني

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البدري يرد على أنباء إعارة نجيب وهاني البدري يرد على أنباء إعارة نجيب وهاني

رد حسام البدري المدير الفني للأهلي على الأنباء التي انتشرت حول نيته إعارة ثنائي الفريق محمد نجيب ومحمد هاني خلال الانتقالات الجارية.

وتحدث البدري قائلا:"لا يوجد أي نية لدي لإعارة نجيب وهاني وما يتردد حول ذلك الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأكمل"سبق وأعلنت تمسكي بجميع اللاعبين ورفضي رحيل أي منهم سوى بالبيع أو بالإعارة باستثناء بعض اللاعبين الشباب الذين ستتم إعارتهم ليكتسبوا مزيدا من الخبرات".

وأتم البدري"نجيب وهاني مستمران مع الفريق وسيخوضان معنا مران يوم الجمعة استعدادا للموسم الجديد".

وكان البدري قد شرح لـFilGoal.com في وقت سابق خطته في إعداد الموسم الجديد للأهلي والتي سوف ترتكز على جانبين. (طالع التفاصيل)

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