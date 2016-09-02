الأهلي يحدد موعد ودية البدري الأولى وعودة الدوليين

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه سوف يواجه الشمس وديا في الثامن من شهر سبتمبر الجاري في أولى لقاءات المدير الفني الجديد حسام البدري.

وأوضح عبد الحفيظ أنه خلال الأيام المقبلة سوف يقرر البدري ما إذا كان سيكتفي بخوض وديتين فقط أو ثلاث قبل انطلاق الموسم الجديد.

في الوقت ذاته سيعود اللاعبون الدوليون لمران الأهلي في الثامن من الشهر الجاري وذلك عقب مشاركتهم في لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا الودي.

ويلتقي الفراعنة بجنوب إفريقيا في مباراة ودية استعدادا لملاقاة الكونجو في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.