جلسة بين البدري والمعد البدني للأهلي

يعقد حسام البدري المدير الفني للأهلي جلسة مع أنيس الشعلاني مدرب الأحمال الجديد بالفريق لمناقشة البرنامج الذي سيتم وضعه للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البدري في تصريحاته بأنه سوف يناقش المدرب التونسي في البرنامج الذي سيضعه للاعبين للوصول بهم لأفضل حالة بدنية خلال الاستعدادات لخوض الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي أول تدريباته للموسم الجديد تحت قيادة البدري يوم الجمعة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل بمدينة 6 أكتوبر.

وقد تقرر أن يواجه الأهلي منافسه الشمس وديا في الثامن من شهر سبتمبر الجاري في أولى المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.