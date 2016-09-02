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مستشفى الأهلي - اختبار طبي لحجازي ومروان محسن يعود بعد 3 أيام

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مستشفى الأهلي - اختبار طبي لحجازي ومروان محسن يعود بعد 3 أيام مستشفى الأهلي - اختبار طبي لحجازي ومروان محسن يعود بعد 3 أيام

يخضع أحمد حجازي مدافع الأهلي لاختبار طبي على هامش مران الفريق اليوم الجمعة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

حجازي كان قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي قبل شهر ونصف ليغيب عن الفريق منذ ذلك الحين.

وسيحدد الاختبار الطبي الذي سيخضع له حجازي موقفه من أداء التدريبات التأهيلية فقط أو المشاركة في جزء بسيط من المران الجماعي اليوم الجمعة.

على جانب آخر مازال يعاني مروان محسن مهاجم الأهلي من التهابات في الحوض والتي أبعدته عن الفريق مؤخرا.

ومازال أمام مهاجم الفريق المنتقل حديثا للقلعة الحمراء من يومين إلى ثلاثة حتى يعود للمشاركة في التدريبات الطبيعية.

وسيخضع هو الآخر لفحص طبي على هامش مران الجمعة للوقوف على حالته وتحديد الموعد النهائية للمشاركة في فترة الإعداد.

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