خبر في الجول – تفاديا لسيناريو أبو جبل.. الزمالك يستقر على التجديد لجنش

استقر مجلس إدارة الزمالك على عقد جلسة خلال الفترة المقبلة مع حارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" من أجل تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد جنش مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في صفقة انتقال حر مع قدوم الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك استقر على زيادة راتب جنش وتقديره بشكل أكبر لحسم ملف تجديد تعاقده قبل يناير المقبل.

يأتي ذلك لرغبة مسؤولي الزمالك في تفادي ما حدث مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق والذي رحل عنه مجانا بعدما لم يتم حسم التجديد معه لعدم التوصل لاتفاق.

لذا سينسق الزمالك مع أحمد يحيى وكيل أعمال جنش لإنهاء أمر تجديد تعاقده خاصة وأنهم يريدون استمراره لأنه الحارس الوحيد مع أحمد الشناوي بسبب قلة خبرة عمر صلاح الحارس الشاب.