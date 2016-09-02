إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

مراسل«ONA»:

أصيب شخصان بإصابات بالغة بقرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات على المصاهرة بينهما، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا اليوم الجمعة، من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بمشاجرة ومصاب بقرية ميت موسى دائرة المركز بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من _طرف أول محمد ك ط هـ – 29 عاما عامل مصاباً “جرحان بالوجه والصدر سحجات متفرقة بالجسم – اشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر”.

وطرف ثان، زوج شقيقة الأول، “محمد إ م ا”، والده ” لم يستجوبا ” وجميعهم مقيمين قرية ميت موسى دائرة المركز، وبسؤال الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض “مطواة” والعصى لخلافات بسبب المصاهرة.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم12511جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المشكو فى حقهما.