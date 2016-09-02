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وزير التنمية المحلية: الدولة مهتمة بالصعيد وتطوير المناطق الصناعية

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وزير التنمية المحلية: الدولة مهتمة بالصعيد وتطوير المناطق الصناعية وزير التنمية المحلية: الدولة مهتمة بالصعيد وتطوير المناطق الصناعية

وزير التنمية المحلية

مراسل«ONA»:

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الدولة وعلى رأسها الرئيس مهتمة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وكانت هناك تعليمات مشددة فى مجلس الوزراء على الإسراع فى تلك التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، اليوم، الجمعة، فى إطار أسبوع “فتايات الجامعات”، الذى تشارك فيه 27 جامعة من مختلف جامعات بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى.

وأضاف بدر، أن هناك اهتمام خاص بالمناطق الصناعية بمختلف المحافظات وتطويرها تطويرا شاملا من مرافق واأدوات وطرق، وأن ذلك سوف يأتى بثماره قريبا، لافتًا إلى أن الصعيد به القدرات والرجال القادرون على تنفيذ خطة الدولة لما يملكونه من حماس وفكر عالى.

 

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أونا

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