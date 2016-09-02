هذا هو سبب تغيّب تايلور سويفت عن حفل جوائز MTV

بعد أن أرجعت وسائل الاعلام تغيّب النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift عن حفل جوائز MTV لأسباب تتعلق بخلافها مع النجم كاني ويست Kanye West وزوجته كيم كارديشيان Kim Kardashian، تبيّن أن النجمة كانت تمضي وقتها في الخدمة المدنية.

وقد انتشر الكثير من الصور للنجمة البالغة من العمر 26 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قضائها لفترة خدمة مدنية لصالح بلدية ناشفيل في ولاية تانيسي.

وكان وجود تايلور ضمن برنامج الخدمة المدنية تطوعي حيث شاركت عدداً من المتطوعين في الخدمة المدنية.

وقد التقطت النجمة صور مع جميع الموجودين، كما كتبت بعض الجمل المميّزة لبعض الأشخاص وتشاركت معهم القصص الشخصية.

ولكن يبقى السؤال هل تعمدت تايلور اختيار الوقت في نفس وقت حفل جوائز MTV لتخلق لنفسها عذراً مبرراً؟

يذكر أن كيم كانت قد نشرت عبر صفحتها في سناب شات فيديو هو عبارة عن تسجيل يكشف محادثة هاتفية، حصلت بين زوجها كايني وتايلور.

وأظهر الفيديو موافقة النجمة على أغنية كايني التي يذكر فيه اسمها، إلّا أنّها ردّت على التسجيل بالقول إنّه لم يُظهر أبداً موافقتها على الكلام غير الأخلاقي الموجّه إليها في الأغنية، لأنّ كايني لم يذكره في المكالمة، بل كانت الموافقة على ذكر اسمها فقط كدعم منها لصديق وزميل وليس أكثر، مضيفة أنّه من الصعب على أيّ إنسان أن يرضى بالإهانة بشكل علني وأمام العالم بأسره، كما فعل معها بأغنيته.

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