بالأرقام: هذا مجموع ما يجنيه كيفانش تاتليتوغ شهرياً

عمان- سميرة حسنين

بعد أن نجحت استثماراته العقارية في الجانب الأوروبي من إسطنبول، استثمر الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند جزءاً من ثروته في العقارات في الجانب الآسيوي من العاصمة التركية. والعقارات تعدّ المجال المفضّل لاستثمار أمواله بشكل آمن ومضمون، إذ تعدّ إسطنبول واعدة عقارياً وسياحياً، بالرغم من أزمة الانقلاب الفاشل الأخيرة.

وقد قام في أواخر عام 2015 بشراء محلّين تجاريين في الجانب الآسيوي من إسطنبول، في شارع بغداد، وقام بتأجيرهما مؤخراً، وقيمة إيجار الواحد منهما 50 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 20 ألف دولار أمريكي.

والمحلان يحققان اليوم عائداً شهرياً يقدّر بـ 100 ألف ليرة تركية، كلّ شهر، أي ما يُعادل 40 ألف دولار أمريكي.

وسيحقق ثروة إضافية في الأسابيع المقبلة حين سيتقاضى 130 ألف ليرة تركية، أي ما يقدّر بـ 55 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة من مسلسله الجديد "الجريء والجميلة" مع الممثلة توبا بيوكستون أي ما يساوي 520 ألف ليرة تركية شهرياً.

وسيعرض المسلسل على قناة ستار التركية قريباً.